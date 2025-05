Lazio, l'Europa è a un passo: ecco cosa manca per la qualificazione

Rimangono gli ultimi novanta minuti, poi sarà tempo di tirare le somme. Contro l'Inter a San Siro, alla penultima giornata di campionato, la Lazio strappa un pareggio amaro che vale tanto per come lo si è ottenuto e per l'orgoglio, ma meno per la corsa al quarto posto. Infatti, dopo il 2-2 di Milano e la vittoria di Roma e Juventus contro Milan e Udinese, la Lazio ha perso terreno e dovrebbe sperare in un miracolo per raggiungere la Champions League.

La Juventus ha il destino nelle proprie mani, una vittoria a Venezia gli garantirebbe il quarto posto; la Roma rimane in corsa, ma deve vincere contro il Torino e sperare in un passo falso degli uomini di Tudor. La Lazio, rispettivamente a -2 e -1 da bianconeri e giallorossi, adesso deve concludere al meglio il proprio campionato battendo il Lecce, in piena lotta per non retrocedere. Qualora non fosse Champions League, la Lazio può comunque sperare in una qualificazione europea. Anzi, l'obiettivo è più che alla portata.

La corsa sarà sulla Fiorentina, ma ai biancocelesti basterà un punto all'ultima di campionato per avere la certezza aritmetica di giocare la Conference League il prossimo anno, evitando così una stagione senza Europa. Il risultato del Bologna sarà indifferente per la Lazio in quanto i rossoblu, usciti vincenti dalla finale di Coppa Italia, sono già qualificati di diritto alla prossima Europa League.

