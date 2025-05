Lazio, Baroni a Sky: "Nessun rimpianto. Non sento pressione, ci è mancato..."

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo il pareggio contro l'Inter, il tecnico della Lazio Marco Baroni ha parlato ai microfoni di SkySport. Queste le sue parole: "Niente rimpianti, guardiamo a ciò che abbiamo fatto, un buon calcio con le migliori occasioni in campo. Alla squadra avevo chiesto di fare una partita tecnica, di personalità, per questo faccio i complimenti ai ragazzi per essersi presentati così a San Siro. Giocavamo contro un'Inter davvero forte. Io non sento pressione, la sento solo verso la squadra. Vedo il gruppo come ha lavorato ed è cresciuto nel tempo trovando una forte identità, mi interessa di fare più punti possibili e poi faremo i conti. La cosa importante è che la rosa abbia la sua identità. In un campionato hai sempre dei rimpianti, ma esprimendoci in questo modo non ne dobbiamo avere".

"Siamo alla 52esima partita, abbiamo speso tanto. Abbiamo fatto una gara tecnica, siamo stati presenti con personalità. L'Inter solo così poteva soffrire. In alcune situazioni c'è mancata freddezza e un po' di qualità, come su Isaksen a tu per tu con Sommer. Veramente, voglio fare i complimenti alla squadra. Contro il Lecce dobbiamo vincere a tutti i costi per noi e per i nostri tifosi. Continuamo a crederci, ci sono ancora dei conti aperti e dobbaimo fare il meglio".

