Inter - Lazio | Altri problemi per Tavares: Baroni costretto al cambio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non finiscono i problemi fisici per Nuno Tavares, costretto al cambio al 65' di Inter-Lazio. Il portoghese è rimasto a terra per qualche secondo e, nonostante l'intervento di alcuni compagni per quelli che sembravano essere semplici crampi, ha dovuto abbandonare il cambio. Al suo posto, Hysaj. Poco chiaro il problema sofferto dall'ex Arsenal, che si è toccato dolorante il polpaccio destro, per poi essere letteralmente spostato fuori dal campo da Pedro.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

TORNA ALLA HOMEPAGE