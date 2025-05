Inter, Taremi a Sky: "Lazio? Siamo preparati. E per lo Scudetto..."

WEBTV PAGELLE EMPOLI-LAZIO: GOL IMME-DIA-TO! GIGOT PRONTO, HYSAJ INGENUO MANDAS 6: La sua gara inizia con un colpo violento alla testa subìto da Colombo. Non deve compiere parate complicate. HYSAJ 5,5: Stop, testa alta e lancio preciso sul petto di Dia: ha grande merito sul vantaggio immediato della Lazio. Poi però non si... MANDAS 6: La sua gara inizia con un colpo violento alla testa subìto da Colombo. Non deve compiere parate complicate. HYSAJ 5,5: Stop, testa alta e lancio preciso sul petto di Dia: ha grande merito sul vantaggio immediato della Lazio. Poi però non si... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALL'ARGENTINA: "FORTE INTERESSE PER NAHUEL MOLINA" CALCIOMERCATO LAZIO - Fabiani è a lavoro, bisogna muoversi d'anticipo e alzare il livello della rosa biancoceleste. L'ultimo nome accostato ai biancocelesti viene dalla Spagna e ha avuto un passato importante in Italia: stando a quanto riportato da DSports... CALCIOMERCATO LAZIO - Fabiani è a lavoro, bisogna muoversi d'anticipo e alzare il livello della rosa biancoceleste. L'ultimo nome accostato ai biancocelesti viene dalla Spagna e ha avuto un passato importante in Italia: stando a quanto riportato da DSports...