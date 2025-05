Lazio, Pedro è ancora da record in Serie A: come lui solo Muriel

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci ha pensato ancora Pedro a 38 anni suonati a regalare il pari alla Lazio nella sfida di San Siro contro l'Inter passata in vantaggio prima con Bisseck e poi con Dumfries. Una rete su azione e un rigore trasformato che permettono allo spagnolo di raggiungere la doppia cifra in campionato.

Non solo, come riportato da Opta, Pedro è il secondo giocatore che ha segnato almeno nove gol entrando a gara in corso in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Luis Muriel (11 nel 2019/20).

