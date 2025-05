Lazio, contro l'Inter ancora un gol dalla panchina: il dato aggiornato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci ha pensato Pedro, a quota 9 gol in stagione, a rimettere in pari la gara di San Siro tra Inter e Lazio dopo il vantaggio nerazzurro siglato alla fine del primo tempo da Bisseck. Nella ripresa lo spagnolo ha messo in rete prima la palla dell'1-1 e poi ha trasformato il rigore del 2-2, confermando un dato straordinario per la sqaudra di Baroni.

Quello di Pedro è il 21° gol segnato dalla panchina quest'anno; un vero e proprio record in Serie A.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.