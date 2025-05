Calciomercato Lazio | Dall'Argentina: "Forte interesse per Nahuel Molina"

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Fabiani è a lavoro, bisogna muoversi d'anticipo e alzare il livello della rosa biancoceleste. L'ultimo nome accostato ai biancocelesti viene dalla Spagna e ha avuto un passato importante in Italia: stando a quanto riportato da DSports Radio, emittente argentina, diversi club italiani sarebbero interessati a Nahuel Molina, terzino destro dell'Atletico Madrid, ma la Lazio sarebbe la squadra più forte sul calciatore argentino.

L'ex Udinese è in uscita, non è più considerato un giocatore fondamentale dai Colchoneros e ha il contratto in scadenza nel 2027. A giugno ci sono buone possibiltà che possa tornare in Serie A, dove tanto ha fatto bene. La Lazio è vigile e fiuta l'occasione di mercato per rinforzare la fascia destra che sarà protagonista di riflessioni importanti.

