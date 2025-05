Lazio, con l'Inter è caccia al poker: un successo per due primati

RASSEGNA STAMPA - Penultima giornata di campionato, la Lazio tenterà l’impresa in casa dell’Inter. L’appuntamento a San Siro è per le 20:45. I nerazzurri si sono rinvigoriti dopo il passo falso del Napoli col Genoa, lo scudetto è alla portata e non renderanno vita facile ai biancocelesti che sognano un colpo per poter continuare a credere nella Champions. Un successo esterno per confermare anche il trend stabilito dalla squadra di Baroni nei big match fuori casa.

All’Olimpico - si legge nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport - fatta eccezione per il Bologna, la Lazio non ha mai battuto una delle prime dieci della classifica. Il bilancio è di 6 pareggi e due sconfitte. Tutt’altri numeri quelli registrati lontano dalla Capitale dove Zaccagni e compagni hanno già portato a casa un tris di successi con Napoli, Milan e Atalanta. Non sarà facile, squalifiche e assenze rendono ancora più complicato il confronto con la squadra di Inzaghi. Con i tre punti, oltre al poker con le big, il tecnico toscano eguaglierebbe anche il record di vittorie fuori casa in un singolo campionato. Ora fermo a 11, ne basta un’altra.

