Serena consiglia la Lazio: "Per l'attacco ho un nome, è una punta completa"

© foto di www.imagephotoagency.it

La benedizione di Aldo Serena e il consiglio alla Lazio. L'ex attaccante di Juventus, Milan e Inter, tra le altre, si è espresso su X riguardo a un centravanti che gioca già in Serie A e che vedrebbe bene in alcune squadre la prossima stagione. Si tratta di Nikola Krstovic, assoluto protagonista della stagione del Lecce.

Questo è ciò che ha scritto sul suo futuro: "Consigli non richiesti per Torino, per Juventus (dovesse vendere Vlahovic e non rinnovare il prestito di Kolo Muani), per Atalanta (dovesse vendere Retegui), per la Lazio, per il Bologna (dovesse vendere Castro). Il leccese Krstović, prima punta completa".

