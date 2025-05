Lecce, Giampaolo pensa alla Lazio: "Si può giocare, ma anche anticipare..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il Lecce affronterà il Torino nella penultima giornata di campionato, poi sarà la volta della Lazio. I salentini chiuderanno la stagione all'Olimpico e a proposito della trasferta nella Capitale, sull'ipotesi di anticipare l'ultimo turno che si disputerà in contemporanea per le squadre in lotta per gli stessi obiettivi, Giampaolo si è espresso in conferenza stampa. Le sue considerazioni: "Si può giocare, si può anche anticipare, l'importante è che ci sia un tempo tecnico, quattro giorni sono sufficienti. Avrei anche anticipato questa e guadagnato un giorno, si poteva fare. Però non cambia nulla".

