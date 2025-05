Calciomercato Lazio | Dalla Turchia: "Interesse per Szymanski, c'è l'offerta"

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La stagione è quasi conclusa, il mercato è alle porte e la Lazio inizia a programmare il futuro. I biancocelesti sono ancora in lotta per la Champions League, traguardo che significherebbe tantissimo per il club capitolino che, qualora riuscisse a qualificarsi, guadagnerebbe blasone e introiti importanti per migliorarsi, operare sul mercato e quindi attirare l'interesse di giocatori importanti.

Il progetto triennale di ricostruzione programmato da Fabiani è ancora in corso, la rosa va puntellata sessione dopo sessione e quest'estate non sarà da meno. La Lazio ha bisogno di qualità e il ds è alla ricerca di un centrocampista offensivo che sappia dare quel tocco di estro che manca. Iniziano a rimbalzare i primi rumors dall'estero: stando a quanto riportato dal quotidiano turco 'Sabah', la Lazio avrebbe messo gli occhi su Sebastian Szymanski trequartista polacco del Fenerbahce. Secondo la stessa fonte, l'interesse sarebbe concreto. Infatti, i biancocelesti avrebbero preparato un'offerta da circa 15 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del nazionale polacco.

Trequartista mancino, classe '99, Szymanski vanta 43 presenze con la nazionale maggiore e in questa stagione ha totalizzato 7 gol e 9 assist in 50 presenze in tutte le competizioni. Ha il contratto in scadenza nel 2027, il club turco è propenso a lasciarlo partire e il calciatore accetterebbe di buon grado un trasferimento in Italia. Può essere il profilo giusto per aggiungere tecnica e qualità allo scacchiere di Baroni, composto maggiormente da intensità e fisico. La Lazio studia il colpo sulla trequarti, anche se per il momento si tratta solamente di un'indiscrezione. Chissà che non possa essere proprio Szymanski il primo acquisto estivo dei biancocelesti.

