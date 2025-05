Torino, Vanoli su Casadei: "È un calo fisiologico, non dimentichiamoci..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Vanoli in conferenza stampa si è soffermato sulle prestazioni di Casadei, ex obiettivo della Lazio arrivato al Torino nel corso della finestra invernale di mercato. Il tecnico ha così motivato le ultime uscite poco brillanti dell'ex Chelsea: "È un calo fisiologico. Il mercato di gennaio è pericoloso, ma siamo stati fortunati a trovare giocatori di valori e bravi a farli crescere in condizione. L'esperienza di Biraghi ed Elmas non è la stessa di Casadei: hanno tre storie diverse, Elmas con esperienza e qualità sa gestire i momenti della gara e i ritmi, Biraghi sappiamo l'esperienza, Casadei è un giovane. Non dimentichiamoci il Ricci di tre anni fa... Ora si vuole che Casadei segni sempre, ma non dimentichiamoci che è un investimento anche per il futuro".

