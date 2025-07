WOMEN | Euro2025, da Olly a Giorgia: il messaggio degli artisti italiani alle azzurre - FOTO

Giovedì 3 luglio alle 18 l’Italia farà il suo esordio all’Europeo, affronterà il Belgio nella gara valida per la prima giornata della fase a gironi. L’attesa sta per finire, l’emozione è alle stelle e le azzurre non vedono l’ora di scendere in campo. Per l’occasione, la squadra di Soncin ha ricevuto dei messaggi speciali da parte di tanti artisti italiani come Olly, Giorgia, Fedez, Elodie, Alfa, Masini, Irama e tanti altri.

