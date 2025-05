Lazio, Nesta: "Vi spiego perché non c'ero alla festa". E sullo scudetto...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Nesta, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Monza con l'Empoli, ha parlato anche della Lazio spiegando il perché non fosse presente alle celebrazioni per i 25 anni dello Scudetto del 2000 che si sono svolte alla Casina di Macchia Madama il 14 maggio. Le parole dell'ex biancoceleste: "Non sono andato alla festa della Lazio perché avevo allenamento. Se c'è allenamento l'allenatore che fa? Va fuori a cena? Mi sarebbe piaciuto ma la rifaremo tra altri 25 anni. Quello fu uno degli scudetti vinti più belli in assoluto in una città come Roma che è stupenda e vive di calcio".

Poi, tornando alla stagione, il tecnico ha aggiunto: "Io personalmente sono molto deluso da questa stagione. Siamo arrivati ultimi e il senso di responsabilità ci fa star male. A fine anno ognuno farà le sue valutazioni e prenderà la propria strada. I calciatori si sono sempre comportati bene, il problema è che purtroppo non siamo riusciti sempre a dare il massimo. Magari saremmo retrocessi lo stesso, questo non lo so. Sul campionato di B della prossima stagione? Sono rimasti in scadenza 10-15 giocatori, quindi chi può sapere come sarà la squadra dell'anno prossimo? Penso non lo sappia nessuno. La B è un campionato difficile, è una grande trappola. Chi ha speso 30 milioni magari retrocede. Bisogna conoscerla molto bene. Per esempio l'Empoli quando va giù si comporta sempre molto bene".

