Serie A | Inter - Lazio, il duo che racconterà il big match su Sky

Giorno di vigilia in casa Lazio, alle 20:45 di domenica scenderà in campo per affrontare l'Inter a San Siro. Gara delicata per entrambe, in palio ci sono punti preziosissimi per le loro ambizioni: i nerazzurri sono in corsa per lo scudetto, i biancocelesti per un posto in Europa. La sfida sarà trasmessa anche su Sky e per l'occasione a raccontarla saranno le voci di Andrea Marinozzi e Riccardo Montolivo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE