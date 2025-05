Lazio, Kamada e il Crystal Palace vincono la FA Cup: battuto il Manchester City!

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Kamada entra nella storia del Crystal Palace. L'ex centrocampista della Lazio, che in estate si era trasferito ai Glaziers per raggiungere il suo ex tecnico Glasner, ha conquistato il primo grande trofeo nella storia del club battendo per 1-0 il Manchester City in finale di FA Cup grazie a una rete di Eze arrivata al 16'. Una partita combattuta e giocata per 90' dal giapponese, importante in fase di interdizione per portarsi a casa un risultato di enorme sacrificio. Fino a oggi il Crystal Palace era arrivato a vincere una Championship come traguardo massimo, l'ultima nel lontano 1994.

