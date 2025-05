Sacchi sicuro: "L'Inter non avrà una gara facile. La Lazio..."

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Inter e Lazio sono pronte a darsi battaglia a San Siro nel penultimo match di campionato. La squadra di Baroni andrà a Milano alla ricerca di una complicatissima vittoria per continuare a inseguire un posto in Champions League, mentre i nerazzurri non potranno sbagliare se non vorranno dire addio all'obiettivo scudetto. Proprio sulla corsa per il titolo si è espresso Arrigo Sacchi, che ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha chiarito come gli uomini di Inzaghi dovranno affrontare un impegno tutt'altro che agevole.

"Vero che il Parma si batterà con il coltello tra i denti perché ha bisogno di punti per salvarsi, ma la squadra di Conte è superiore a livello tecnico. Inoltre, e questo è un aspetto da tenere in considerazione, l’Inter non avrà un impegno agevole, a San Siro contro la Lazio. La squadra di Baroni lotta per un posto in Champions, non credo che vada a Milano per fare vacanza".

