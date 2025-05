Lazio, Petrucci (Sky): "Speranza Nuno Tavares. Noslin? Il prossimo anno..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Petrucci, noto giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale in vista della prossima sfida contro l'Inter, in programma domenica sera alle 20:45 a San Siro. Ecco di seguito le sue parole: "Ultimamente Baroni ha sempre fatto qualche sorpresa. Il tandem Taty-Dia non si tocca, attenzione alla possibile scelta di Marusic ala visto che Isaksen non è nel suo momento migliore. Pedro dovrebbe partire titolare, anche perché se non gioca lui chi gioca? Il campo sta dimostrando che al momento le altre alternative non trovano spazio. Andare a Milano e non giocare in casa è un bene visto l'andamento. Vedremo se Nuno Tavares tornerà a disposizione, ma fino ad oggi ha fatto solo differenziato, c'è qualche speranza per la convocazione".

Poi ancora: "Noslin rimane un giocatore importante, Baroni punta tanto su di lui anche se si aspettava sicuramente di più, il prossimo anno si potrebbe puntare ancora su di lui. Ibrahimovic non viene preso in considerazione nonostante si alleni sempre e abbia smaltito l'infortunio tre settimane fa, va detto che rispetto a Tchaouna e Noslin non ha mai avuto occasioni".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.