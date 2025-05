Lazio | Castellanos senza mezzi termini: "Meritiamo la Champions! E contro l'Inter..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Castellanos, nell'intervista a Repubblica, si è soffermato anche sulla partita in programma domenica sera a San Siro contro l'Inter. Il Taty ha spiegato che la formazione di Inzaghi è fortissima e lotta per lo Scudetto, ma la Lazio ha un obiettivo altrettanto importante. "Noi vogliamo sei punti in due gare per il quarto posto", spiega l'argentino. Che poi si lascia andare a una constatazione relativa alla stagione portata avanti dalla squadra di Baroni: "Meritiamo la Champions". Inevitabile il tema della gara d'andata contro i nerazzurri, terminata 6-0 in favore di Lautaro e compagni: "Riscattarci è una motivazione in più". Castellanos s'è detto amareggiato di aver saltato quella partita e anche quella di Coppa Italia contro l'Inter: "Non vedo l'ora di giocare questa sfida così importante".

