Lazio, il rientro di Tavares tra voci di mercato e obiettivi personali: il punto

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - In queste ultime due partite servirà il contributo di tutti per ottenere un posto in Europa. La trasferta di Milano è sulla carta proibitiva, ma le motivazioni della compagine biancoceleste potrebbero sovvertire il pronostico.

Tra le notizie positive in casa Lazio c'è il rientro di Tavares. Resta viva anche una sua candidatura dal primo minuto contro l'Inter, anche se sembra molto più ragionevole puntare su di lui a partita in corso, soprattutto per evitare di sovraccaricarlo. Intanto sul portoghese si rincorrono le voci di mercato: come evidenzia l'edizione odierna del Messaggero, il club lo valuta tra i 35 e i 40 milioni e i prossimi giorni saranno fondamentali per valutare il suo futuro. Tavares, di certo, vuole chiudere in bellezza questa stagione, magari raggiungendo la doppia cifra di assist, che rappresenterebbe un bellissimo traguardo personale.

