Calciomercato Lazio | L'asse col Verona prosegue: tre nomi in ballo

CALCIOMERCATO LAZIO - Corsi e ricorsi, può riaccendersi l'asse con il Verona. La Lazio tiene d'occhio almeno tre giocatori della rosa scaligera. Il primo è Jackson Tchatchoua, classe 2001, nazionale del Camerun, finora ha messo insieme 32 presenze in campionato, con due gol e due assist. Tchatchoua piace da diverso tempo, s'è confermato in questa stagione, Baroni lo conosce bene, lo riaccoglierebbe volentieri. La Lazio ha tenuto vivi i contatti, può tornare di moda nelle prossime settimane, dipenderà anche da Marusic e Lazzari, almeno uno deve partire se si vuole far spazio a un nuovo ingresso sull'out destro di difesa. Tchatchoua viene valutato circa 8-9 milioni. Un altro nome che la Lazio monitora è quello di Tomas Suslov, può lasciare Verona in estate, compirà 23 anni tra tre settimane, è pronto al salto.

Fabiani, nel mercato estivo, potrebbe andare a cercare un trequartista puro, un giocatore che dia qualità e che abbia caratteristiche diverse da Dia o da Dele-Bashiru. Suslov rientra tra i profili papabili, non è l'unico, ce ne sono altri, ma i rapporti col Verona sono ottimi e lo slovacco si può muovere per circa 10 milioni di euro. A gennaio la Lazio aveva sondato Daniele Ghilardi, poi non se n'era fatto nulla, un anno fa invece c'era stato un contatto per Diego Coppola, era un nome indicato da Tudor, il centrale 2003 è reduce da una super stagione, è finito nel mirino del Brighton, la Lazio potrebbe tornare a pensarci se dovesse decidere di intervenire in difesa. Coppola ha una valutazione simile a quella di Suslov, vicina ai 10 milioni di euro, ha 21 anni e da due ormai è titolare in Serie A, non è un dettaglio. Tchatchoua, Suslov e Coppola sono profili da tenere a mente per l'estate della Lazio, nomi che a Formello piacciono...

