Lazio | Dubbio Isaksen, in programma un provino per l'Inter: la situazione

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - È a rischio Gustav Isaksen. Le sue condizioni preoccupano, rischia di non essere a disposizione per Inter - Lazio. È fermo già da due giorni per un problema muscolare, Baroni incrocia le dita e spera che possa rientrare per giocare a San Siro. Le riflessioni sono rinviate a oggi: in mattinata a Formello farà un provino e proverà a rientrare almeno per la panchina, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Il tecnico però sta già pensando a qualche contromossa per sostituirlo in caso di forfait. Ieri è stato provato Pedro a destra, con a sinistra uno tra Noslin e Dele-Bashiru. Se il danese invece dovesse recuperare, allora sarà lui a muoversi sulla fascia. Più difficile vedere Marusic adattato, come successo a Empoli e a Genova. Tutto passa, quindi, dal numero 18. La Lazio aspetta e spera.

