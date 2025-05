Lazio, Rovella contro Tudor: "Magari ha cambiato idea su di me..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Con Igor Tudor in panchina, Rovella non sarebbe rimasto alla Lazio. Il centrocampista era tra i nomi che il tecnico croato aveva fatto lo scorso anno che sarebbero dovuti andare via perché non adatti al suo gioco. Alla fine però è andato via lui, e l'ex Monza è rimasto. In questa stagione è cresciuto tantissimo e ha alzato di molto il suo livello, in risposta anche al pensiero dell'attuale allenatore della Juventus: "Magari ha cambiato idea", ha detto Rovella sulla questione ai microfoni de Il Messaggero.

