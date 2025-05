Inter - Lazio, le probabili formazioni: Isaksen in dubbio, Tavares ci prova

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Viaggio a San Siro, Lazio in emergenza. Il pareggio contro la Juventus ha complicato non solo la corsa Champions, ma anche la gara contro l’Inter. Baroni infatti dovrà fare a meno di Zaccagni e Pellegrini, entrambi squalificati dopo il nuovo giallo preso all’Olimpico. Rientrerà però Hysaj che era stato espulso a Empoli. In difesa, di fronte a Mandas tra i pali, la certezza è la coppia Romagnoli - Gila. Sugli esterni, invece, possibile l’impiego di Marusic a sinistra e di Lazzari a destra, con l'opzione Hysaj più staccata. C'è speranza per rivedere Nuno Tavares almeno tra i convocati dopo il rientro in gruppo in settimana. In mediana è sempre difficile rinunciare a Rovella e Guendouzi; Vecino parte più indietro nonostante l’ultimo gol. Sulla trequarti ci sono da valutare le condizioni di Isaksen, non al top per un problema muscolare. In caso di forfait sarà Pedro a sostituirlo a destra, con Noslin (più avanti di Dele-Bashiru) a sinistra al posto di Zaccagni. Al centro spazio ancora a Dia dietro il Taty Castellanos.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Thuram. All.: Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari; Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Pedro, Dia, Noslin; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Hysaj, Gigot, Provstgaard, Nuno Tavares, Vecino, Belahyane, Basic, Dele-Bashiru, Tchaouna, Ibrahimovic, Isaksen. All.: Baroni.