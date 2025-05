Bologna, Signori: "Vittoria che parte da lontano. Da Mihajlovic in poi..."

TUTTOmercatoWEB.com

E segna sempre lui. Beppe Signori, idolo ed ex calciatore di Lazio e Bologna, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la vittoria della Coppa Italia da parte della sua ex squadra. Ecco di seguito le sue parole:

VITTORIA - "È la ciliegina sulla torta di un percorso importante, il Bologna ha battuto l'Atalanta, ma ci è arrivata in modo tranquillo a questa finale. Italiano ha dato un'impronta a questa squadra. È una vittoria che parte da lontano. Credo che il lavoro della società è stato impeccabile, finalmente il Bologna può gioire, battendo un avversario sempre a viso aperto. E' un Bologna che può dire la sua anche in campionato. Oggi se la gioca con tutti ed è una vittoria della società".

BOLOGNA COME L'ATALANTA - "Sono convinto di sì, la strada è quella giusta. Ci vuole programmazione. A livello societario il Bologna ha trovato una stabilità di persone ed economiche importante. Sartori sta facendo la differenza a Bologna come a Bergamo. Ci saranno delle difficoltà, ma credo che il Bologna debba affrontare le partite come le ha affrontate quest'anno. Ed è un grande merito di Italiano. La mentalità è quella di una squadra consapevole delle sue forze. Ci rivedo qualcosa nel Foggia di Zeman. Italiano vuole un calcio propositivo, che a me piace".

ITALIANO AGEVOLATO DA MOTTA? - "Tutti sono stati agevolati dal lavoro di Mihajlovic. Da lì si è cominciato a costruire il gruppo, credo che il Bologna ora sia diventato squadra e da Sinisa in poi c'è stata questa coesione".

