Dott.ssa Mezzaroma: "Basta violenza! La Lazio con questo progetto cerca..." - VIDEO

La Dottoressa Mezzaroma, organizzatrice e promotrice dell'evento che si è svolto a Formello per combattere la violenza di genere, è intervenuta ai microfoni dei cronisti presenti: “È importantissimo perché non passa giorno in cui una donna non venga umiliata psicologicamente e fisicamente, nei momenti più crudeli venga uccisa. Ora proprio basta! Noi donne lo sappiamo cosa significa, questi messaggi vanno più agli uomini che devono capire che la donna è fatta per stare accanto e non deve camminare dietro. Non può, un uomo e una donna si devono completare. Non ci deve essere superiorità, se una storia finisce non si può possedere una persona e alla fine annientarla perché non può averla. Noi donne, forse, per una serie di ragioni molto complesse abbiamo paura, ma dobbiamo essere anche aiutate e l’On. Semenzato si impegna quotidianamente per questo. Il primo schiaffo deve essere l’ultimo, ma dobbiamo avere il supporto della società civile, degli uomini e delle forze dell’ordine che già fanno molto ma ci dovrebbero dare un po’ più ascolto".

"La Lazio ovviamente cerca, nel suo piccolo o nel suo grande, ha questo progetto che non chiamo utopia perché non è adesso, ma tra qualche tempo potrebbe fare scuola. Quando abbiamo ideato la rubrica Ente Morale, in occasione della giornata per la violenza contro le donne, ho fatto fare la panchina rossa e ho incontrato una donna che si è salvata. È stato il figlio a salvarla, era sanguinante. Ho chiamato il senatore Michela Biancofiore che mi ha messo in contatto con l’On. Semenzato, è intervenuta in radio e abbiamo dato seguito a tutto questo. Non può esserci solo una giornata, perché il giorno prima il giorno dopo le donne muoiono”.

