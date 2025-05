Lazio, Cragnotti è tornato a Formello: l'incontro con Lotito - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Giornata speciale in casa Lazio e anche storica, al di là della celebrazione stessa. Sergio Cragnotti è tornato a Formello dopo ventidue anni dall'ultima volta, è stato invitato dal presidente Lotito per prendere parte alla prima presentazione del libro 'Diluvio e delirio' di Manuele Baiocchini e Valerio Spina. Passato e presente, i due si sono incontrati e il momento è stato immortalato per poi essere condiviso tramite i canali social del club. "Bentornato" è il messaggio che accompagna il post, insieme a un cuore celeste.

