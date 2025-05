Lazio, Castellanos e Dia: per l'Europa torna la coppia del gol

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - 180 minuti per decidere una stagione. La Lazio è chiamata a gettare il cuore oltre l’ostacolo nelle ultime due sfide della Serie A partendo proprio dal big match contro l’Inter, rinvigorita dalla possibilità di vincere lo scudetto dopo il passo falso del Napoli contro il Genoa. Così la Lazio dovrà senza dubbio mostrare la sua versione migliore per provare a continuare a coltivare il sogno europeo. Per questo, come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero Baroni è pronto a rimandare in campo la coppia formata da Dia e Castellanos, divisa nella sfida contro la Juventus.

26 reti e 9 assist complessivi che hanno fatto la differenza in stagione. Quando il senegalese e l’argentino si sono divisi la Lazio ne ha risentito soprattutto in casa dove i biancocelesti non vincono dallo corso febbraio contro il Monza. In particolare, poi, Dia è diventato una sorta di amuleto: l’attaccante, reduce da 3 reti nelle ultime 4 gare, non è ancora andato in doppia cifra in Serie A ma è il giocatore ad aver portato in dote più punti di tutti (11). Non solo, da gennaio 2023 ha messo a segno 27 gol e il suo club non ha mai perso.

Per questo nelle ultime due gare della stagione la sua presenza è ancor più importante considerando anche la squalifica di Zaccagni, a secco di gol da due mesi, e il momento in calo di Isaksen, a quota 4 gol come Marusic.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.