Roma, Ranieri assurdo in conferenza: "Rigore? Tu intanto dammelo, poi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Claudio Ranieri, dopo la sceneggiata ai microfoni di DAZN, ha pensato bene di mettere il carico nella conferenza stampa dopo la gara tra Atalanta e Roma. I bergamaschi hanno vinto 2-1, ma im giallorossi si lamentano per il rigore prima assegnato da Sozza e poi tolto dal Var. Un episodio che, filmati alla mano, dimostra come l'intervento da Lissone abbia evitato un errore abbastanza grave visto che dai video si vede come sia Kone a cercare il contatto con Pasalic e non il contrario. Il mister della Roma, però, non contento ha proseguito il suo show e in conferenza ha detto:

"C'è una regola. Se l'arbitro dà rigore per un contatto con la parte bassa, il VAR non può intervenire. Non giudico se c'era o meno rigore, l'immagine si vede, Pasalic tocca il ginocchio di un mio giocatore. L'arbitro può anche non darlo, sto giudicando e chiedo a Rocchi: 'Il VAR può intervenire?'. Non è stato un chiaro ed evidente errore, mi manda ai pazzi. Non potete cambiare le regole da un momento all'altro, o ha sbagliato chi l'ha richiamato o hanno cambiato le regole. Sozza non mi ha dato spiegazioni. Non ero degno di avere spiegazioni, il quarto uomo ci ha detto 'no, l'ha preso ma è leggero'. Cosa significa leggero? L'arbitro l'ha giudicato da rigore. Siamo col bilancino? È stato leggero, non è stato leggero... Se l'arbitro ha detto che lo è, allora era chiaro ed evidente e il VAR non doveva intervenire, se il quarto uomo ci ha detto che era stato preso leggermente. Cosa significa leggermente? Mandaci sul 2-1, poi magari ne fanno 4".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.