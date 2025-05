Atalanta, emergenza per Gasperini: contro la Roma senza un difensore

TUTTOmercatoWEB.com

L'Atalanta ospita la Roma al Gewiss Stadium, nel posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. L'appuntamento col calcio d'inizio è alle 20:45. Gara delicata per il futuro di entrambe, a caccia di una vittoria che per la Dea certificherebbe la partecipazione alla prossima Champions League mentre per i giallorossi la possibilità di rimanere in corsa per raggiungerla.

Gli infortuni però, mettono a dura prova i bergamaschi. C'è emergenza in difesa per Gasperini che questa sera dovrà fare a meno di Toloi, fermato da un risentimento muscolare al polpaccio sinistro. Il capitano, riporta Il Corriere di Bergamo, non è riuscito a recuperare in tempo per la gara. La sua assenza si aggiunge a quella dello squalificato Hien e di Scalvini, Kolasinac, Kolasinac, Kossounou.

