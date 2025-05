Lazio, Rovella: “Felice di aver ricevuto il Premio Maestrelli, auguro a tutti…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Baroni, anche Rovella ha ricevuto il "Premio Maestrelli". Il centrocampista, come il tecnico, non è presente a Cassino per poter ritirare il riconoscimento di persona ma ha voluto ringraziare tutti pubblicamente con un video messaggio. Le sue parole: "Mi dispiace questa sera non essere presente alla premiazione, ma sono molto contento e soddisfatto del Premio Maestrelli. Sono anche felice di essere il testimonial. Un in bocca al lupo a tutti”.