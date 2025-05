Calciomercato Lazio | Keita, il ritorno è un’opportunità: i possibili scenari

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ritorno del figliol prodigo. Chissà che la parabola evangelica non ispiri Lotito a far diventare realtà il ritorno a casa di Keita Balde. Era il 2017 quando il gioiellino allevato dalla Lazio e lanciato da Inzaghi decideva di non rinnovare il contratto a un anno dalla scadenza e rompere con il club che l'aveva svezzato e portato tra i grandi. Mal consigliato da chi lo assisteva, Keita finì al Monaco per 30 milioni di euro, senza mai ritrovare però quello smalto e quella forza avuti a Roma. Prestiti, poca continuità, scelte sbagliate e oggi a 30 anni Keita è uno dei più grandi "What If" del calcio italiano. Il senegalese ha provato a rilanciarsi col Monza, ha offerto segnali, ha pagato un infortunio, ha dato comunque ai brianzoli una vittoria d'onore contro l'Udinese, confermando che il talento è lì, dove è sempre stato. L'esperienza in biancorosso è stata anche impreziosita da un gol dei suoi firmato a San Siro contro l'Inter di Inzaghi con cui ha ottenuto i risultati migliori con l'aquila sul petto.

Keita ha sempre detto di aver rimpianto l'addio alla Lazio: "L'ambiente familiare che c'era alla Lazio non l'ho più trovato da nessuna parte. Per il tipo di carattere che ho mi servono dei posti come la Lazio per rendere al meglio". Keita farebbe carte false per tornare a Roma, per dimostrare di poter ancora essere quel talento ammirato in coppia con Immobile nel primo anno di Inzaghi. Il suo contratto col Monza scade tra un mese e c'è un dettaglio da tenere bene a mente: Keita non occuperebbe posti in lista, essendo inseribile tra i giocatori cresciuti nel vivaio. Elenco praticamente vuoto dopo l'addio di Cataldi e che al momento vede solo il terzo portiere Furlanetto. Keita può diventare un jolly offensivo, giocare in più ruoli dell'attacco, a caccia di riscatto. Il classe '95 è assistito dalla Gea, i rapporti tra l'agenzia e Fabiani sono ottimi. Keita sogna il ritorno, una seconda occasione per cancellare quel "What if".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.