Fiorentina, tegola per Palladino: si ferma un attaccante

© foto di www.imagephotoagency.it

Tegola per Palladino a pochi minuti dal calcio d'inizio di Venezia - Fiorentina. Il tecnico, oltre a Kean e Cataldi, dovrà fare a meno anche di Albert Gudmundsson. L'attaccante non è presente nell'undici titolare e neanche nella distinta, quindi non sarà disponibile neanche a gara in corso e il motivo è legato a un infortunio subito nel finale della partita di giovedì contro il Betis. Si tratterebbe di un problema muscolare.

