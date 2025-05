Calciomercato | Muller sbarca in Serie A: dal Bayern Monaco non smentiscono

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Thomas Muller in Serie A? Una possibilità in vista di quest'estate. Il trequartista tedesco, accostato anche alla Lazio dalla Germania, è finito nel mirino di una Fiorentina che vorrebbe puntare su di lui per guadagnare sotto l'aspetto tecnico, ma soprattutto dell'esperienza. La stagione che si sta concludendo e che lo ha visto laurearsi per la tredicesima volta (record) campione di Germania è servita anche a lui per capire che il momento di appendere gli scarpini non è ancora arrivato e che il calcio europeo ha ancora bisogno delle qualità di un calciatore che, in quello che doveva essere l'ultimo della sua carriera, ha disputato 43 partite (1661'), segnando 6 gol e servendo 6 assist.

MULLER NON SI RITIRA - A 35 anni Muller ha ancora molto da dire al calcio, lui lo sa e lo sanno anche dal Bayern Monaco, unica squadra della sua carriera e che saluterà al termine della stagione. Proprio il direttore sportivo dei bavaresi, Max Eberl, infatti, si è espresso su questo tema al termine della partita disputata sabato contro il Borussia Monchengladbach. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE DI EBERL - "Non credo che si ritirerà ancora. Penso che continuerà a giocare. Penso che Muller sappia benissimo cosa vuole fare. La sua partita contro il Borussia Monchengladbach è stata estremamente emozionante".

