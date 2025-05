Lazio, incontri posticipati e rinnovi rimandati: le mosse di Fabiani

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio si gioca la stagione. Tutto tra Inter e Lecce, tra San Siro e Olimpico, palcoscenici importanti per un finale da big. La corsa all'Europa è più aperta che mai: il pareggio contro la Juventus ha complicato la situazione per la Champions League, ma aritmeticamente la squadra di Baroni è ancora in corsa. Bisognerà poi guardare gli scontri delle altre, a partire da Atalanta - Roma, e la finale di Coppa Italia. In ballo ci sono anche Europa League e Conference. Insomma, è un momento concitato, una chiusura di annata da vivere con il fiato sospeso, sperando negli incroci giusti per puntare in alto.

Per questo, ogni altro discorso è 'secondario'. La classifica è corta, giocare in Europa è troppo importante per un club come la Lazio. Vi avevamo raccontato che in settimana ci sarebbero stati degli incontri per i rinnovi con alcuni calciatori, come Pedro, Romagnoli e Vecino (e anche Baroni). Fabiani però vuole tenere alta la concentrazione e lo spirito del gruppo, come ci ha rivelato in esclusiva, senza perdere di vista l'obiettivo principale. Il discorso dei contratti resta un tema principale, in cima all'agenda, ma al momento, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'idea è quella di rimandare tutto alla settimana pre-Lecce o addirittura a fine campionato.

