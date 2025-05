Serie A | Quando si gioca Inter - Lazio? Cosa sta succedendo

Inter - Lazio è uno dei big match in programma nel 37° turno di Serie A. L'esito della sfida sarà determinante per la corsa scudetto, nel caso dei nerazzurri, e per la lotta Champions, nel caso dei biancocelesti. La Lega, nei giorni scorsi, con un comunicato ha specificato che si procederà con la programmazione delle gare facendo in modo di garantire la contemporaneità per "tutte le squadre con il medesimo interesse di classifica".

Bisognerà attendere l'esito del match tra Atalanta e Roma, in programma questa sera alle 20:45, per poter stabilire come distribuire le dieci partite nei diversi blocchi a disposizione. La decisione finale, orari e assegnazione tv, verrà presa e comunicata nella giornata di martedì 13 maggio.

