Lazio, Spina (Sky): "Occasione persa contro la Juve. E ora con l'Inter..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra 'Diluvio e Delirio' e la Lazio di Baroni. Parla Valerio Spina di SkySport, intervenuto in collegamento a Radio Laziale. Oltre a ricordare gli appuntamenti per la presentazione del nuovo libro sul secondo Scudetto biancoceleste del 2000, ha parlato anche della corsa all'Europa tra il pareggio contro la Juventus e la prossima gara con l'Inter. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Cragnotti a Formello con Lotito? Noi abbiamo avuto il merito di creare l'opportunità, poi sono stati i protagonisti a rendersi disponibili. Va fatto un applauso a loro, era ora. È un bel filo che si ricollega, dopo 25 anni. Ci fa risentire tutti un po' laziali. Clamorose le coincidenze con il 25esimo anniversario, a partire da Lazio - Juve. Ma anche la sfida Inzaghi - Conte o Conceicao che il 14 maggio all'Olimpico si gioca la finale di Coppa Italia. Per quanto riguarda la partita, il punto vale. Era una bella occasione, la Juve era in difficoltà. Forse alcune scelte dall'inizio potevano essere discutibili, come Dia o Dele-Bashiru. Il pari lo vedo come un'occasione sprecata. Poi vediamo cosa succede tra Atalanta e Roma, molto passa anche da lì".

"Rispetto a quella che era stata la presentazione in estate, avrei firmato per stare in questa posizione a questo punto della stagione. Pesa tanto nel bilancio l'uscita in quel modo con il Bodo/Glimt, che era assolutamente alla portata. Poi resto convinto che anche con il Tottenham nel doppio confronto la Lazio se la poteva giocare alla stra grande. Io ho accusato tanto l'eliminazione, livello Valencia o Salisburgo, siamo nella top tre europea degli ultimi 25 anni. Adesso sono tutti incroci decisivi. La Juve mi sembra la grande favorita per il quarto posto. Poi vediamo la Lazio a San Siro con l'Inter, anche se il Genoa non ci ha fatto un grande regalo pareggiando con il Napoli. Credo che la squadra di Inzaghi sarà molto carica".

"Domani a Formello, dalle 12, presentiamo 'Diluvio e Delirio'. Poi alle 18:30 al Circolo Canottieri Lazio un altro evento aperto al pubblico e festeggiamo tutti insieme il ricordo del 14 maggio 2000".

