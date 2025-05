Lazio, dopo 22 anni Cragnotti torna a Formello: il comunicato della società

TUTTOmercatoWEB.com

Un monumento della Roma biancoceleste come Sergio Cragnotti è stato invitato a Formello per partecipare a un evento organizzato dalla S.S Lazio. Ecco il comunicato della società in cui viene annunciata questa visita speciale:

"La S.S. Lazio è lieta di annunciare la presenza di Sergio Cragnotti, storico ex Presidente del club, presso il Lazio Training Center di Formello. L’ex patron biancoceleste tornerà, su invito della Società, per partecipare alla presentazione di un libro celebrativo dedicato al 25° anniversario dello Scudetto del 2000. L’evento si terrà martedì 13 maggio 2025 alle ore 12:00 presso il Centro Sportivo di Formello.

All’appuntamento sarà presente il Presidente Claudio Lotito, che accoglierà per la prima volta a Formello Sergio Cragnotti. Il suo ritorno nel centro sportivo biancoceleste avviene infatti dopo 22 anni dall’ultima visita, una presenza di grande valore simbolico per tutta la famiglia laziale e per la storia del Club.

La Società intende così onorare una ricorrenza storica: in questi giorni ricorre il 25° anniversario del secondo Scudetto conquistato dalla Lazio. Quel trionfo del 2000, ottenuto sotto la presidenza Cragnotti e la guida tecnica del compianto Sven-Göran Eriksson, maturò al termine di un finale di campionato memorabile – passato alla storia per il celebre “diluvio di Perugia” – che consentì ai biancocelesti di superare la Juventus all’ultima giornata. In quegli anni la Lazio seppe imporsi ai massimi livelli, conquistando – oltre a quello Scudetto – numerosi trofei nazionali e internazionali sotto la gestione Cragnotti.

L’evento di Formello sarà incentrato sulla presentazione del libro ‘Diluvio e Delirio, lo Scudetto più incredibile di sempre’, volume scritto dai giornalisti Valerio Spina e Manuele Baiocchini che ripercorre la straordinaria cavalcata della Lazio verso lo Scudetto del 2000. Il libro raccoglie aneddoti e retroscena inediti raccontati dai protagonisti di quella impresa, offrendo l’occasione di rivivere emozioni uniche e di ricordare i campioni che regalarono ai tifosi un titolo entrato nella leggenda biancoceleste.

In occasione dell’evento, sarà inoltre intitolata la nuova biblioteca del Centro Sportivo di Formello alla memoria di Flavio e Francesco Rosci, i due giovani tifosi laziali recentemente scomparsi. Con questa celebrazione la S.S. Lazio desidera ribadire l’importanza di mantenere vivo il legame tra la gloriosa storia del club e il presente, onorando i protagonisti del passato e trasmettendo i loro valori alle nuove generazioni di tifosi. La Società invita i rappresentanti dei media a partecipare a questo appuntamento speciale di memoria e condivisione.

L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma ufficiale della S.S. Lazio, offrendo così a tutti i tifosi la possibilità di partecipare virtualmente a questo significativo momento di memoria storica.

