Torino - Inter, Calvarese: "Gol annullato a Masina? Non era fallo, come Zaccagni - Gatti"

Gianpaolo Calvarese, sulle colonne di Tuttosport, ha analizzato alcuni episodi della sfida tra Torino e Inter. Tra questi, l'annullamento della rete di Masina che avrebbe potuto riaprire la gara nel finale: "Non sono d’accordo con la decisione di annullare l’1-2 dei granata: troppo lieve l’intervento di Masina su Asllani, non è un contatto falloso ma un corpo a corpo regolare, come lo era quello tra Zaccagni e Gatti".

