Lazio, il boato dell'Olimpico al gol di Vecino arriva fino a... Sinner!

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella di sabato 10 maggio è stata un'incredibile giornata di sport. Più di 60.000 persone presenti all'Olimpico per il big match tra Lazio e Juve, concluso 1-1 con le reti di Kolo Muani e Vecino, più di 10.000 al centrale del Foro Italico per vedere il ritorno in campo del numero uno al mondo Sinner che ha battuto in due set Navone... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO < IL BOATO DELL'OLIMPICO >

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossip