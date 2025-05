Lazio, il Como eguaglia un record dei biancocelesti: resisteva dal 1973

TUTTOmercatoWEB.com

Il Como si appresta a concludere un'annata al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Dopo la vittoria contro il Cagliari per 3-1, i ragazzi di Fabregas si piazzano momentaneamente al decimo posto, nella parte sinistra della classifica. Il lavoro del tecnico spagnolo, un mercato mirato e congeniale alle esigenze, seppur esoso per una neopromossa, sono gli aspetti principali che stanno facendo brillare una società ambiziosa e organizzata come quella lombarda.

Dopo i primi mesi di difficoltà, in cui il Como veniva accusato di pensare troppo al bel gioco e meno ai punti necessari per salvarsi, il tempo si è rivelato galantuomo e ha premiato l'idea di Fabregas. In questo finale di stagione il Como sembra infermabile e contro il Cagliari ha ottenuto la sua sesta vittoria consecutiva, grazie alla quale ha eguagliato un record che resisteva dal 1973 e che apparteneva alla Lazio: infatti, dopo la Lazio di Maestrelli, i lariani sono la seconda squadra nella storia della Serie A a raggiungere le sei vittorie consecutive da neopromossa.

