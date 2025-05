Inter, Inzaghi ci crede: "Psg? Prima penso a Lazio e Como"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi crede nello scudetto. L'allenatore dell'Inter ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Torino spiegando che i nerazzurri credono ancora nel titolo. Il mister dei lombardi ha detto: "Dobbiamo cercare di lavorare con il sorriso come abbiamo sempre fatto. Ci stiamo giocando lo Scudetto punto a punto, sto cercando di portare tutti i giocatori nella massima condizione. Prima del PSG ci saranno Lazio e Como".

Inzaghi è un fiume in piena ed è sicuro che i suoi ragazzi si giocheranno il titolo fino alla fine: "Dobbiamo fare il massimo, ci credo. Non dipende da noi, lo sappiamo. Dopo tutta la pioggia che abbiamo preso martedì, pure oggi. Il Toro non perdeva da nove partite in casa, siamo stati molto bravi".

