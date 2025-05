Lazio, Mancini svela: "Consigliai a Cragnotti due giocatori"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - In occasione dei venticinque anni dallo storico scudetto del 2000, Roberto Mancini si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero. Giocatore di una classe superiore, dotato del carisma de l campione e della credibilità dell'esperienza, l'ex calciatore della Sampdoria godeva del rispetto dell'ambiente, dei tifosi, ma soprattutto del presidente. Tanto da ascoltarlo anche in sede di mercato: l'Inter stava trattando Christian Vieri, reduce da una stagione importante alla Lazio, e all'interno della trattativa i nerazzurri volevano inserire il cartellino di Paulo Sousa. Ma Mancini non era convinto e così è intervenuto a gamba tesa per cambiare il destino: "Si faccia dare Simeone. A noi manca uno con le sue doti".

E infatti le doti di Simeone furono decisive, non solo per il gol a Torino contro l'altra pretendente al titolo, la Juventus. L'argentino era un trascinatore, un "argentino con il fuoco dentro" - così lo definisce Mancini - e senza ombra di dubbio è stato determinante per il successo di quella stagione, tanto da essere amato ancora oggi dai tifosi biancocelesti. Ma Simeone non fu l'unico acquisto che Mancini consigliò a Cragnotti. Infatti, un altro fu Dejan Stankovic: "Mi interessavo agli altri campionati e lo segnalai a Cragnotti. Či mise un attimo a prenderlo".

