Lazio - Romagnoli, prove di rinnovo: incontro in settimana con Fabiani

RASSEGNA STAMPA - Romagnoli ha rotto il vaso di Pandora. Dopo la delusione per la mancata vittoria contro la Juventus, Romagnoli si è lasciato andare sulla questione del rinnovo: "Non so se resto. Avevo ricevuto delle promesse che fino ad oggi non sono state mantenute, però magari in settimana succederà. Speriamo". Una situazione che l'ambiente già conosceva, quindi tanto valeva giocare a carte scoperte.

Il cuore di Alessio è biancoceleste, ma una promessa è una promessa. Il rinnovo è stato promesso, ma non ci sono stati ancora passi concreti. Come riporta il Corriere dello Sport, Romagnoli non ne ha fatto una questione di soldi (per quanto facciano piacere a tutti), ma di principio. A questo s’è aggiunto il caso di mercato, legato alla volontà della società di ascoltare eventuali offerte per il difensore nell’ambito di una ricostruzione della difesa.

L'incontro per il rinnovo sembra essere molto vicino. Ancor prima delle parole di Romagnoli, il ds Fabiani lo aveva già annunciato ad Empoli: "Incontreremo i suoi procuratori dopo la Juve". In settimana avverrà l'incontro con i rappresentanti del team Raiola, Romagnoli guadagna circa 3 milioni di euro a stagione, è il secondo ad avere il contratto più alto dopo Zaccagni ed è possibile che l'intenzione della società biancoceleste sia quello di proporre la stessa cifra che guadagna il capitano (3,5 milioni di euro).

Come già detto, il cuore di Alessio appartiene a questa città e questi colori. Il risultato raggiunto da Romagnoli, ovvero giocare con la maglia della propria squadra del cuore, è il sogno di ogni bambino. Un "capitano senza fascia" come scrive il quotidiano, un simbolo e un pilastro delle Lazio degli ultimi anni, da Sarri a Baroni. La Lazio è una seconda pelle, l'intenzione è rimanere. Si tenterà di arrivare a un accordo che soddisfi tutte le parti in causa.