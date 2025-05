Champions League, il pari della Lazio lancia la Roma: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio strappa un punto alla Juve, conquistando all’ultimo un pareggio grazie al gol di Vecino che ha risposto alla rete di Kolo Muani. Un pari che per i biancocelesti non sposta molto in classifica ai fini della corsa Champions, ma che al contrario lancia la Roma. I giallorossi hanno il destino nelle loro mani, nove sono i punti a disposizioni nelle prossime giornate in cui dovranno affrontare in ordine Atalanta, Milan e Torino. Se dovesse centrare tutte e tre le vittorie sarebbe certa del piazzamento nell’Europa che conta.

In caso di pareggio a Bergamo, si legge nell'edizione odierna de Il Messaggero, tutte e tre le squadre si ritroverebbero a quota 64 punti e a quel punto la lotta diventerebbe più complicata entrando in gioco la classifica avulsa che vede la squadra di Baroni fuori dai giochi per scontri diretti a sfavore. Situazione di parità invece tra i bianconeri e il gruppo di Ranieri, ma i ragazzi di Tudor hanno un vantaggio nella differenza reti anche se la distanza è minima: rispettivamente +20 e +18. In caso di nuovo equilibrio l'altro parametro è quello dei gol segnati. Per il momento è avanti anche qui la Juve. L’ultima ipotesi è quella di un sorteggio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE