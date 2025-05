Lazio, la corsa all'Europa si infiamma: al situazione degli scontri diretti

La corsa a un posto in Europa è entrata nella sua fase conclusiva. A due giornate dal termine (tre per Roma e Fiorentina che scenderanno in campo questa sera) ogni punto può fare la differenza tra l'ottenere o no un posto nelle competizioni europee.

A meno di sorprese dalla Coppa Italia, saranno tre gli slot a disposizione: il quarto posto per la Champions, il quinto per l'Europa League e il sesto per la Conference. Le squadre in lotta sono sei, se consideriamo anche il Milan rientrato incorrsa dopo la vittoria contro il Bologna che però, proprio come i falsinei, ha l'opportunità di centrare l'obiettivo anche vincendo la finale del 14 maggio.

Una bagarre che non si vedeva da tempo e all'interno della quale un ruolo fondamentale l'avranno anche gli scontri diretti. La possibilità di arrivare a pari punti con una competitor è altissima, motivo per cui aver acquisito un vantaggio nel doppio confronto può rivelarsi fondamentale. In tal senso, tra le squadre con maggiori difficoltà c'è indubbiamente la Lazio, in vantaggio solo sul Milan. Di seguito la situazione generale.

Juve

Scontri diretti a favore: Lazio, Milan;

Scontri diretti a sfavore: Fiorentina;

Scontri diretti in parità: Roma, Bologna;

Lazio

Scontri diretti a favore: Milan;

Scontri diretti a sfavore: Roma, Bologna, Fiorentina, Juve;

Scontri diretti in parità: //

Roma*

Scontri diretti a favore: Lazio;

Scontri diretti a sfavore: Bologna, Fiorentina;

Scontri diretti in parità: Juve;

Bologna*

Scontri diretti a favore: Lazio, Roma;

Scontri diretti a sfavore: Milan;

Scontri diretti in parità: Juve;

Milan*

Scontri diretti a favore: Bologna;

Scontri diretti a sfavore: Lazio, Fiorentina Juve;

Scontri diretti in parità: //

Fiorentina*

Scontri diretti a favore: Lazio, Roma, Milan, Juve,

Scontri diretti a sfavore: //

Scontri diretti in parità: //

*Sono ancora da giocare i seguenti scontri diretti:

Roma-Milan (andata terminata 1-1);

Fiorentina-Bologna (andata terminata 1-0 per il Bologna);

