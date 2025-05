Open Var, Damato: "Douglas Luiz? Grave errore ai danni della Lazio"

Antonio Damato, responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, è stato ospite a Open VAR su DAZN per commentare l'espulsione di Kalulu in Lazio - Juventus. Un rosso arrivato solo dopo l'intervento dalla sala Var visto che si sente Massa dire: "Non chiamo per sta roba qua. Siamo fermi solo perché c'è l'uomo a terra". Mazzoleni da Lissone ha richiamato immediatamente il direttire di gara per OFR e ha espulso il francese per condotta violenta. Damato ha spiegato l'episodio e poi è tornato su quanto successo nel girone d'andata con il colpo di Douglas Luiz a Patric ammettendo un netto errore di arbitro e Var:

"Curiosamente un episodio simile è capitato un girone fa nella stessa partita. In quel caso non fu presa la decisione corretta né dall'arbitro dal terreno di gioco né dal Var davanti al monitor. A distanza di un girone, la situazione è stata valutata correttamente ed è un merito per i ragazzi che si allenano fanno raduni e meeting proprio per trovare delle direttive per migliorarsi. L'autocritica è alla base di chi vuole fare gli arbitri. Rispetto al girone d'andata stavolta abbiamo giudicato bene".

Ok ammettere l'errore, ma anche a causa di quella mancata espulsione la Lazio uscì sconfitta dallo Stadium dopo aver giocato per oltre un'ora in dieci per l'espulsione di Romagnoli, arrivata dopo l'intervento del VAR. Cosa non accaduta nel finale e prima dell'autorete decisiva di Gila quando Douglas Luiz rifilò un pugno alla schiena di Patric senza ricevere nessuna sanzione. Una decisione che ha inciso sul risultato e da cui forse dipenderà anche la corsa per l'Europa.

Pubblicato ieri alle 23:58