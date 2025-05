Lazio, una reunion di stelle e leggende: il party per i 25 dal secondo Scudetto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Il 14 maggio saranno 25 anni dalla pioggia di Perugia. Da quel diluvio che rese la speranza una lunga attesa e il gol di Calori ancora più romantico. Sotto il cocente cielo di Roma il popolo laziale invadeva il prato dell'Olimpico, mentre nel capoluogo umbro la Juve di Ancelotti perdeva contro i 'Grifoni' consegnando agli uomini di Eriksson un successo diventato leggenda. Un successo raccontato nel libro 'Diluvio e Delirio' di Manuele Baiocchini e di Valerio Spina e che domani, alla vigilia dell'anniversario, verrà presentato a Formello davanti alla stampa e ai due presidenti Claudio Lotito e Sergio Cragnotti, che tornerà nel centro sportivo della Lazio dopo 22 anni di assenza.

LA REUNION - Ma non solo. Il giorno successivo all'anniversario, giovedì 15 maggio, la Lazio ha organizzato un party privato per richiamare alla base tutti i campioni di quella straordinaria impresa. Come riporta il Corriere dello Sport, la reuinion si terrà alle 20.00 presso la location della Casina di Macchia Madama, la stessa che aveva accolto i festeggiamenti dopo il successo del Perugia contro la Juve. Dovrebbero esserci Nesta, il capitano di quell'impresa, Mancini, Lombardo, Favalli, Marchegiani, Gottardi, Pancaro, Negro, Marcolin, Couto e Salas. Lotito ha invitato anche Sergio Cragnotti, Guido Paglia, Gabriella Grassi e Luciano Spinosi. A meno di sorprese, non ci dovrebbero essere Inzaghi e Conceicao alle prese con il campionato e con le varie finali tra Champions League e Coppa Italia (saremmo già nel post partita).

