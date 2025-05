Stramaccioni spaventa la Lazio: "Inter? Dopo il pareggio del Napoli..."

TUTTOmercatoWEB.com

Andrea Stramaccioni spaventa la Lazio. L'allenatore e opinionista di DAZN ha parlato durante il post partita di Napoli - Genoa commentendo la corsa scudetto tra i partenopei e l'Inter. Il 2-2 ha riaperto la corsa al titolo con le due squadre che ora hanno un solo punto di distacco e non più tre. L'ex allenatore nerazzurro ha commentato come cambia la corsa per il tricolore e spiega come i meneghini cambieranno atteggiamento. Ecco le sue parole:

"Prima di questa giornata l'Inter aveva la testa al PSG. Dopo il pareggio del Napoli cambia tutto quanto ed è probabile che Inzaghi non rinunci ai titolari. Uno come Lautaro Martinez che con il Barcellona ha giocato e segnato da infortunato secondo me sarà schierato".

