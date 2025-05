Serie A, gli incastri del 37° turno: massimo sei gare in contemporanea

TUTTOmercatoWEB.com

La Lega, nei giorni scorsi, ha reso noto il calendario delle gare della 37ª giornata ma senza specificare orari e programmazione tv che saranno comunicati al termine della trentaseiesimo turno nella giornata di martedì 13. Inoltre, ha specificato che sarà garantita “la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica”.

Come funzioneranno gli incastri? Potrebbe esserci la possibilità che tutte e dieci le gare debbano disputarsi in contemporanea dal momento che i risultati di ognuna potrebbero essere legati tra loro. Per decidere gli orari esatti si dovrà attendere l’esito del posticipo di Atalanta - Roma.

Al momento, si legge su Calcio e Finanza, sono cinque le partite che dovrebbero giocarsi in contemporanea e probabilmente alle 20:45: Fiorentina - Bologna, Inter - Lazio, Juve - Udinese, Parma - Napoli, Roma - Milan. Nel caso in cui la Dea non dovesse battere i giallorossi si aggiungerebbe anche la sua gara col Genoa. Al contrario, in caso di esito favorevole per la squadra di Gasperini, la sfida tra Atalanta e Genoa sarebbe l’unica a disputarsi sabato 17 maggio alle 20:45.

